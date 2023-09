Buntes Treiben im Weißenfelser Neustadtpark: Zahlreiche Besucher schauten sich am Freitag an den Ständen um und bestaunten das Bühnenprogramm, unter anderem der jungen Tänzerinnen (vorne) des „Sozialen Integrationsvereins EU Bürger in Deutschland“, die bulgarische Folklore aufführten.

(Foto: Franz Ruch)