Der Neumarkt in der Weißenfelser Neustadt ist aus Sicht von Stadtplanern zu dicht bebaut. Außerdem stehen in der Neustadt zu viele Wohnungen leer.

Weißenfels - Jede fünfte Wohnung in Weißenfels liegt im Stadtteil Neustadt nördlich der Saale. Architektonisch betrachtet ist das Viertel aber alles andere als eine homogene Einheit. Denn während im südlichen Teil noch viele Gründerzeitbauten zu finden sind, entstanden die Häuser in der Gartenstadt Geibelstraße in den 1930er-Jahren. In Neustadt-Nord wiederum sind viele Blöcke in den 1960er-Jahren in der für die DDR typischen Zeilenbauweise errichtet worden.