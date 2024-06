Im Naumburger Landratsamt kommt der neue Kreistag am 8. Juli zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen.

Weissenfels/MZ. - Die Kreistagswahl sorgt für einige Veränderungen in dem neu zu bildenden Gremium. Laut Ergebnis können sowohl AfD als auch CDU 16 Mitglieder in den Kreistag entsenden. Dank Unterstützung, auch aus zunächst ungewöhnlicher Ecke, könnten die Christdemokraten der größten Fraktion angehören. Auch im linken politischen Spektrum tut sich was. Die MZ fasst zusammen, welche Fraktionen sich voraussichtlich im neuen Kreistag bilden – denn bislang sind noch nicht alle Verhandlungen abgeschlossen.