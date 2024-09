Weißenfels/MZ. - Wenn der Schusterjunge, das Wahrzeichen von Weißenfels, vom Sockel steigt, dann kann er einiges erleben. So jedenfalls begibt es sich in jenem Kinderbuch des Schriftstellers Reinhardt O. Hahn, dessen erweiterte Neuauflage in diesen Wochen auf den Markt kommt.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.