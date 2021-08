Neuer Supermarkt für Weißenfels - die Trockenbauer sind schon fertig

Weissenfels/MZ - Die Arbeiten am Neubau des geplanten „Nah und Gut“ Supermarktes im Wohngebiet Süd in Weißenfels schreiten weiter voran. Die Trockenbauer haben in den Innenräumen ihre Arbeiten beendet. Dieser Tage waren Arbeiter dabei, einen Teil der Außenfassade mit anthrazitfarbigen Klinkersteinen zuzumauern. Die Wände werden aber nicht komplett mit diesem Material verschlossen. Ein Teil werde verputzt, sagt der Vorarbeiter der ausführenden Firma aus Parchim in Mecklenburg-Vorpommern, Roger Häcker.

Aktuell würden noch Nacharbeiten an den Türen vorgenommen. Außerdem ist bereits Glas geliefert worden, so dass bald die Fensterbauer erwartet werden können, sagt der Mann. Erwartet wird dieser Tage auch der Elektriker. Er könne seine Arbeit aber erst beginnen, wenn Türen und Fenstern komplett eingebaut sind und somit das Gebäude verschließbar ist.

In den kommenden Tagen sei dann geplant, mit der Gestaltung der Außenanlagen zu starten, verrät Roger Häcker weiter. Daher wird auch der Dachdecker noch einmal erscheinen und sein Material, welches sich auf dem Gelände befindet, von dort wegräumen. So werde der nötige Platz für die nächsten Arbeitsschritte geschaffen, so Roger Häcker. Läuft alles weiterhin so gut nach Plan, wird der entstehende Supermarkt im dritten Quartal dieses Jahres eröffnet.