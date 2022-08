Neuer Norma entsteht in Weißenfels: Wie es mit alter Kaufhalle in der Innenstadt weitergeht

Die neu gebaute Norma-Filiale in der Naumburger Straße hat Spekulationen über ein Aus des Marktes an der Promenade angeheizt. Was der Betreiber dazu sagt.

Weissenfels/MZ - Es ist ein deutlicher Kontrast. Während sich die neu gebaute Norma-Filiale in der Naumburger Straße wie frisch aus dem Ei gepellt präsentiert, hat die Norma-Kaufhalle in der Fischgasse ihre besten Tage schon hinter sich. Der Zahn der Zeit hat sichtbar an dem Flachbau aus DDR-Tagen genagt. In dieser Woche ist in den sozialen Medien eifrig über die Zukunft der Kaufhalle spekuliert worden. Im Zuge der Neueröffnung am Krankenhausberg sind Zweifel laut geworden, ob Norma dauerhaft beide Filialen in Weißenfels weiterbetreiben wird. Manche wollten von Mitarbeitern des Discounters in der Altstadt erfahren haben, dass dessen Zukunft in der Fischgasse bisher nur bis zum Ende des Jahres gesichert ist.