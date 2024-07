Weissenfels/MZ. - Eike Waldmann ist zurück im Burgenlandkreis und war nie wirklich weg. „Ich bin schon in Weißenfels geboren und aufgewachsen“, sagt der 40-Jährige, der seit Montag neuer Geschäftsstellenleiter der Arbeitsagentur im Landkreis ist. Zuvor war er jedoch Bereichsleiter für Markt und Integration bei der Arbeitsagentur im Jerichower Land. Dafür hatte er sich dort eine Zweitwohnung zugelegt. Die Arbeit habe ihm viel Freude bereitet, einziges, aber großes Manko war, dass er seine Familie oftmals nur am Wochenende gesehen hat. Mit ihr hat er vor einiger Zeit in Weißenfels ein Haus gebaut. „Ich gehe also davon aus, länger hierzubleiben“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.