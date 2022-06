Neue Siedlung in Webau bekommt Parkplätze: Warum sich die Begeisterung in Grenzen hält

Gefundene Lösung in der Parkplatzproblematik wird als Kompromiss gesehen.

Die Ortschaftsräte Denny Zaspel (v.l.), Kati Böhme und Anwohner Steffen Becker haben sich zuletzt intensiv mit der Parkplatzsituation in der Neuen Siedlung in Webau beschäftigt.

Webau/MZ - Auch Denny Zaspel hat letztlich für den Vorschlag der Hohenmölsener Stadtverwaltung gestimmt. „Mit großen Bauchschmerzen jedoch“, möchte das Webauer Ortschaftsratsmitglied von den Linken betonen. Denn die vier Parkflächen, die die Parkplatzproblematik in der Neuen Siedlung in Webau entspannen sollen, sind aus Sicht von Ortschaftsrat und Anwohnern nur ein Kompromiss und ganz und gar nicht die Wunschlösung, wie bei einem MZ-Besuch in der Straße deutlich wird.