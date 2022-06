Neue Probleme bei Sanierung der Grundschule Teuchern

Teuchern - An den Wänden fressen sich Schimmel und Feuchtigkeit nach oben. Tapete und Putz löst sich ab. In der Luft liegt modriger Geruch. „Seit zehn Jahren warten wir darauf, dass unsere Einrichtung saniert wird“, sagt Kerstin Beyer, Leiterin der Teucherner Grundschule. Nun soll es endlich losgehen. Jedenfalls, wenn es nach den Plänen der Stadt Teuchern geht. Die sehen vor, dass in den Sommerferien Haus 2 und 3 trockengelegt werden. Das Problem: „Bisher hat keine Firma ein Angebot abgegeben“, sagt Bürgermeister Marcel Schneider (parteilos).