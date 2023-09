Die große Saalebrücke in Weißenfels

Weißenfels/MZ - Paukenschlag in Weißenfels: Der ab kommendem Jahr geplante Neubau der Saalebrücke verschiebt sich mindestens um ein Jahr. Über diese Entscheidung der Landesstraßenbaubehörde Sachsen-Anhalt hat die Stadt am Mittwoch informiert.

Nachdem zunächst der Herbst 2023, später der Februar 2024 im Gespräch waren, sollte die 1952 errichtete einzige Saaleüberquerung für den Verkehr im Weißenfelser Zentrum zuletzt ab August kommenden Jahres für den Abriss gesperrt werden. Über die konkreten Auswirkungen dieses Bauprojekts laufen in der Stadt seit langer Zeit Gespräche. Nun habe die Landesstraßenbaubehörde jedoch mitgeteilt, dass sie den Termin nicht halten könne, so die Stadt. Die Behörde habe eine Verschiebung der Maßnahme um ein Jahr ins Gespräch gebracht. Eine plausible Begründung dafür habe das Land gegenüber der Kommune nicht genannt. Eine geringfügige Verschiebung sei aus artenschutzrechtlichen Gründen nicht möglich, heißt es vom Land. Der genaue Grund: Die gemeine deutsche Haustaube zieht in den Brückenpfeilern jeweils bis Ende August ihren Nachwuchs auf.

Papke: Investitionen verzögern sich

Der Weißenfelser Oberbürgermeister Martin Papke (CDU) zeigt sich indes „zutiefst verärgert, dass seitens des Landes so mit der Stadtverwaltung und der Bevölkerung umgegangen wird“, heißt es in der Mitteilung. Die Stadt habe ihrerseits alle nötigen Planungen pünktlich vorbereitet und der Landesbehörde vorgelegt. Sowohl die Kommune als auch Unternehmen und Privatinvestoren hätten sich auf den Bauzeitraum eingestellt und ihre mittelfristigen Pläne darauf ausgerichtet. „Ein späterer Baubeginn bedeutet eine Verzögerung von Investitionen sowohl im gewerblichen Sektor als auch im privaten Bereich“, so Papke.

Die Verschiebung des Neubaus hat laut Stadt jedoch keine negativen Auswirkungen auf die Sicherheit und Standfestigkeit des vorhandenen Brückenbauwerks. Eine vor kurzem durchgeführte Prüfung habe ergeben, dass die Brücke insgesamt noch eine ausreichende Tragfähigkeit aufweist, so dass weder eine Tonnagebeschränkung noch weitere Einschränkungen notwendig sein werden.