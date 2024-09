Sind die Blitzer an der B91 in Naundorf korrekt? Ein Autofahrer glaubt, zu Unrecht geblitzt worden zu sein. Warum die Beschilderung nun auf den Prüfstand kommt und welche Regeln gelten.

Naundorf - Werden Fahrzeuge an der B91 in der Ortsdurchfahrt Naundorf zu Unrecht geblitzt? Mit dieser Frage wandte sich jetzt ein Betroffener an die MZ. Hintergrund: Am Ortseingang aus Zeitz kommend steht ein Verkehrsschild, das ein Tempolimit von 30 Stundenkilometer vorschreibt.