Lützen/MZ - In Lützen hat die Polizei am späten Montagabend insgesamt acht Jugendliche aufgegriffen, die in der Pestalozzistraße unerlaubt auf ein Baugerüst geklettert waren. Wie das Revier Burgenlandkreis mitteilte, sind die Personen 14 bis 16 Jahre alt. Sie seien bereits bis zum Dachfirst des mehrstöckigen Gebäudes geklettert. Nach einer eindringlichen Belehrung durch die Beamten konnten die jungen Leute von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt werden, zudem müssen sich die ungebetenen Kletterer nun wegen Hausfriedensbruchs verantworten. Wie es hieß, hatte ein Anwohner gegen 23 Uhr die Polizei per Notruf verständigt, der die Jugendlichen bei ihrem Tun beobachtet hatte.