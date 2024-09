Die Arbeiten am Röntgenweg sollen am Montag beginnen. Welche Vorgeschichte das Bauvorhaben hat.

Weißenfels/MZ. - Es ist ein Dauerbrenner in Weißenfels: Die Diskussion um den Röntgenweg in der Neustadt. Nun geht es endlich zur Sache. Wie die Stadt informiert hat, beginnen am Montag die Bauarbeiten für einen 360 Meter langen Geh- und Radweg von der Kükenthalstraße bis zum Abzweig Brückenstraße. Dabei sollen auf Höhe des Robert-Koch-Weges auch rund zwanzig Parkplätze entstehen. Die Ostdeutsche Baugesellschaft hat den Auftrag von der Stadt erhalten.