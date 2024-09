Leissling/MZ. - So mancher Wassertourist auf der Saale musste in den vergangenen Jahren keuchen, wenn er sein Kanu weiträumig um die Oeblitzschleuse herumtragen musste. Seit Juli 2021 war das in den 1970er-Jahren errichtete Bauwerk zwischen Schönburg und Leißling aufgrund mangelnder Standsicherheit gesperrt. Konkret war der untere Schleusengraben gefährdet. Anfang 2023 konnte mit der Sanierung begonnen werden. Nach zwei Verschiebungen wurde die Schleuse am Freitag wieder für Bootsfahrer freigegeben.

