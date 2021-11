Nach Bauarbeiten: Pfennigbrücke in Weißenfels wieder freigegeben

Die Pfennigbrücke in Weißenfels ist nach Bauarbeiten wieder für Fußgänger geöffnet.

Weißenfels/MZ - Fußgänger gelangen seit Donnerstagnachmittag wieder auf direktem Weg von der Weißenfelser Innenstadt zum Bahnhof auf der anderen Saaleseite. Die Pfennigbrücke konnte nach ihrer Sanierung damit sogar einen Tag früher wieder freigegeben werden als erwartet. Unterm Strich hatte die Sanierung aber doch fast zwei Wochen länger gedauert als zunächst geplant.

„Grund waren die vielen Regentage in diesem Sommer. Dadurch konnte die Beschichtung des Bodens und des Geländers nicht aufgetragen werden“, so Stadtsprecherin Katharina Vokoun. Ein weiteres Problem waren etwa 1.000 verrostete Schrauben, die sich am Unterbau der Brücke befinden. Der Missstand fiel erst während der Arbeiten auf, weil die Schrauben mit Farbe übermalt waren. Da sie sich nicht mehr drehen ließen, mussten jede Schraube einzeln herausgeschnitten werden – eine sehr zeitaufwendige Aufgabe.Foto: Franz Ruch