Zwei Frauen sollen am späten Abend des 18. März in der Weißenfelser Innenstadt von Jugendlichen brutal zusammengeschlagen worden sein. Jetzt äußert sich die Polizei zu dem Vorfall.

Zwei Frauen sollen am späten Abend des 18. März in der Weißenfelser Jüdenstraße von Jugendlichen brutal zusammengeschlagen worden sein. Jetzt spricht die Polizei.

Weissenfels/MZ - Was sich am späten Abend des 18. März in der Weißenfelser Jüdenstraße abgespielt haben soll, gleicht einem Albtraum: Zwei Frauen sollen von einer Gruppe Jugendlicher brutal zusammengeschlagen und getreten worden sein. Ein anonymes Schreiben, das vergangene Woche in den Sozialen Netzwerken auftauchte und sich rasch verbreitete, schildert die Vorfälle und zeichnet ein Bild hemmungsloser Gewalt und Brutalität. Doch hat sich der Vorfall tatsächlich so zugetragen, was sagt die Polizei?