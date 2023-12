Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weissenfels/MZ. - Das Jahr 2023 geht zu Ende. Bei all den nicht so schönen Nachrichten und Ereignissen, die es gegeben hat, möchte die MZ in ihrer letzten Ausgabe des Jahres noch mal einen Blick auf die schönen Dinge werfen. Deshalb rufen wir an dieser Stelle die Erinnerung an 23 positive Ereignisse wach, über die wir in diesem Jahr berichtet haben: