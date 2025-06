Bei der Museumsnacht geben die Weißenfelser Gästeführer Dutzenden Interessierten Erklärungen zu Orten und Künstlern, die in Weißenfels gewirkt haben.

Musikhistorie Weißenfels': Was Richard Wagner mit Stadt verbindet

Am Weißenfelser Geleitshaus und dem Pub „Battlefield“ wurden die Teilnehmer des Rundgangs von Inhaber Uwe Brückner (links) und seinen Kollegen mit Kanonenschlägen, Dudelsackmusik und Gesang begrüßt, wozu auch „Gefangene“ herhalten mussten.

Weissenfels/MZ. - „Viva la musica“, „Es lebe die Musik“, hieß es am Samstagabend in Weißenfels als Motto bei der Führung des örtlichen Gästeführer-Vereins anlässlich der Museumsnacht. Denn die Saalestadt kann auf eine lange und glorreiche Musikgeschichte zurückblicken. Johann Sebastian Bach, Richard Wagner, Georg Friedrich Händel und nicht zuletzt Heinrich Schütz: Sie alle haben entweder direkt in Weißenfels gewirkt, oder aber haben Verbindungen zur Saalestadt.