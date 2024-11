Für das am Mittwoch eröffnete Museum „Lützen 1632“ werden künftige Gästeführer fit gemacht. Die Kreisvolkshochschule startet dazu am Dienstag einen Kurs. Was die Schulung kostet.

Lützen/MZ - Für das neue Museum „Lützen 1632“ bildet die Volkshochschule Burgenlandkreis Gästeführer aus. Die Schulung beginnt am Dienstag, 5. November, und umfasst elf Kurse im Museum bis Mitte Dezember. Das teilt das Landratsamt mit. Das Angebot richte sich an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadt Lützen und deren Museen sowie an interessierte Bürgerinnen und Bürger aus Stadt und Umgebung . Die Gesamtkosten der Schulung belaufen sich auf 298 Euro pro Person. Das neue Museum „Lützen 1632“ ist am Mittwoch eröffnet worden und thematisiert das Geschehen während der Schlacht bei Lützen 1632. Kern der Schau ist ein 2011 geborgenes Massengrab 47 gefallener Soldaten. Weitere Infos zur Schulung und Anmeldung unter Tel. 03445/703125 oder per E-Mail an: [email protected]