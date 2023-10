Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ. - Brigida und Wolfgang Böttcher tragen derzeit mit einer Auswahl ihrer Kunstwerke zur Jubiläumsausstellung „Komm! Ins Offene, Freund!“ des Vereins Brandsanierung in Weißenfels bei. Beide freuen sich, dass sie zu den 35 Künstlern gehören, die ihre Arbeiten anlässlich des 20. Vereinsgeburtstags präsentieren dürfen. „Das Engagement der Vorsitzenden Christina Simon ist einzigartig, toll und super“, sagt Brigida Böttcher. Sie selber seien seit 28 Jahren auch als Galeristen tätig. „Daher wissen wir um den Aufwand der aktuellen Ausstellung“, sagt Brigida Böttcher auch im Namen ihres Mannes. Wolfgang Böttcher, der in Leipzig geboren wurde und an der Hochschule für Grafik und Buchkunst in seiner Heimatstadt studierte, hat unter anderem eine Collage eines griechischen Helmes aus der Antike nach Weißenfels gegeben. Sie besteht aus Ausschnitten von Radierungen und Kupferstichen des 75-Jährigen.