In der Weißenfelser Ortschaft Reichardtswerben sind ein Auto und ein Moped zusammengestoßen. Wie sich der Unfall abgespielt hat und welche Folgen er hatte.

Die Polizei ist am Sonntagabend zu einem Unfall in Reichardtswerben bei Weißenfels gerufen worden (Symbolfoto).

Weißenfels/MZ - Bei einer Kollision in der Weißenfelser Ortschaft Reichardtswerben ist am Sonntagabend ein 15-jähriger Mopedfahrer mit seiner Maschine gestürzt und leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Montag mitteilte, war ein 19-Jähriger mit seinem Auto von der Ernst-Thälmann-Straße auf die Friedhofsstraße abgebogen und war dabei mit dem vorfahrtsberechtigten Mopedfahrer zusammen gestoßen. Beide Fahrzeuge seien beschädigt worden. Zum genauen Unfallhergang werde noch ermittelt.