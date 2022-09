Montagsdemo in Weißenfels: Protest gegen Bundesregierung erhält Zulauf

Der Markt in Weißenfels war zur Protestkundgebung am Montag gut gefüllt. Laut Polizei haben sich rund 550 Teilnehmer versammelt.

Weissenfels/MZ - Die wöchentliche Protestkundgebung auf dem Marktplatz in Weißenfels erhält Zulauf: Am Montag haben sich nach Polizeiangaben rund 550 Teilnehmer versammelt. Das sind fast doppelt so viele, wie noch in der vergangenen Woche, als die Polizei etwa 300 Personen zählte. Wie bei den zurückliegenden Veranstaltungen ging es in den Redebeiträgen erneut vor allem um Polemik gegen die deutsche Regierung sowie ihre Vertreter.