Mobiler Blitzer ist da - Weißenfels sagt Rasern den Kampf an

Weißenfels/MZ. - Hildegard wird ab sofort Rasern in der Stadt Weißenfels auf die Spur kommen. Wie die Kommune am Donnerstag informierte, hat die Firma Jenoptik der Stadt am Mittwoch einen Blitzer-Anhänger übergeben. Die mobile Station zur Geschwindigkeitsmessung trage den Namen Hildegard. Die Stadt wird die Anlage zunächst mieten. Nach der Bestätigung des Haushalts für dieses Jahr ist ein Kauf geplant.