Was am 23. August in Weißenfels los ist und wie man sich dafür anmelden kann.

Weissenfels/MZ. - Nach 2012 finden die Landessportspiele des Behinderten- und Rehabilitations-Sportverband Sachsen-Anhalts (BSSA) in diesem Jahr am Samstag, 23. August, zum zweiten Mal in Weißenfels und dem Burgenlandkreis generell statt. Ausrichter ist der Reha-Sportverein (RSV) der Saalestadt, der sich als einziger Verein dafür beworben hat, wie am Donnerstag bei einem Pressegespräch in der Stadthalle informiert wurde. Austragungsort wird das Weißenfelser Sportforum sein.