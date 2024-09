Weissenfels/MZ. - Immer wieder und verstärkt in den vergangenen Monaten werden in Deutschland Fälle bekannt, bei denen Schüler Messer an den Schulen mitführen, und damit andere Mädchen und Jungen bedrohen oder gar verletzen. In Sachsen-Anhalt ist das Mitführen von Messern und anderen gefährlichen Gegenständen an den Schulen verboten. „Lehrkräfte dürfen im Verdachtsfall Taschen- und auch Kleidungskontrollen bei Schülerinnen und Schülern durchführen, um das Verbot durchzusetzen“, sagt Tobias Kühne, Sprecher des Landesschulamts.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.