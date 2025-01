Tempo 141 bei erlaubten 100 km/h: Auf der B91 in Unternessa im Burgenlandkreis hat die Polizei einen Temposünder ertappt. Wie viele weitere Autos zu schnell waren.

Auf der B91 im Burgenlandkreis ist ein Temposünder in eine Radarfalle der Polizei gefahren. Ihm oder ihr droht nun ein Fahrverbot (Symbolfoto).

Teuchern/MZ - Auf der B91 bei Unternessa im Burgenlandkreis (Stadt Teuchern) ist ein Auto mit 141 Sachen unterwegs gewesen und von der Polizei geblitzt worden. Erlaubt sind dort 100 Kilometer pro Stunde. Der Fahrer oder die Fahrerin muss nun laut Bußgeldkatalog mit 320 Euro Geldstrafe, zwei Strafpunkten in Flensburg und einem Monat Fahrverbot rechnen. Laut Polizei sind bei der Geschwindigkeitskontrolle am Sonntag an der Stelle insgesamt 167 Fahrzeuge überprüft worden, 17 waren zu schnell.