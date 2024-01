Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ. - Besuch und würdigende Worte reichten Reiner Haseloff am vergangenen Sonnabendabend nicht aus. Der CDU-Ministerpräsident von Sachsen-Anhalt übergab an diesem Tag in Zorbau zudem jedem der anwesenden Mitglieder des Weißenfelser Ortsverbandes des Technischen Hilfswerkes (THW) seine eigene und persönliche Ehrenmedaille für verdiente Bürger im Land. Damit wollte Haseloff gemeinsam mit Landrat Götz Ulrich (CDU) den Männern und Frauen seine besondere Anerkennung für den Einsatz im Hochwasserkatastrophengebiet an der Helme in Oberröblingen aussprechen.