Merseburger Straße wird voll gesperrt

Weißenfels/MZ - Ab Montag, 1. August, ist die Merseburger Straße in Weißenfels im Abschnitt zwischen Herderstraße und Feldstraße komplett gesperrt. Diese Einschränkung gilt bis zum 12. August, teilte die Stadtverwaltung mit. Grund sei, dass das Haus Nummer 28 im Auftrag der Abwasseranstalt an den Schmutzwasserkanal angeschlossen wird. Die Umleitung erfolgt den Angaben zufolge großräumig über die Umgehungsstraße B91. Für den innerörtlichen Busverkehr werden demnach am Abzweig Tagewerbener Straße, am Heuweg und an der Markwerbener Straße Ampeln errichtet. Um ein Rangieren der Busse zu gewähren, gelte im Heuweg ein halbseitiges Parkverbot. Im Anschluss an die Kanalbauarbeiten wird die Merseburger Straße noch einmal bis voraussichtlich zum 25. August zwischen Schillerstraße und Schlachthofstraße voll gesperrt, so die Stadt weiter. Dort werden die Abdeckungen der Abwasserschächte erneuert. Die Umleitung führe ebenfalls über die B91. Die Zufahrt zur Tagewerbener Straße sei gewährleistet, indem eine Fahrspur frei gehalten wird. Der Verkehr wird mit einer Ampel geregelt.