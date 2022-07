Merseburger Straße ist in den Sommerferien dicht

Weißenfels/MZ - Autofahrer müssen sich in den am Donnerstag beginnenden Sommerferien auf weitere Verkehrseinschränkungen in Weißenfels einstellen. In der Merseburger Straße, der Nord-Süd-Verbindung in der Neustadt, finden in den kommenden Wochen Bauarbeiten statt. Deshalb ist die Straße vom 14. Juli bis 1. August zunächst zwischen der Hospitalstraße und der Schillerstraße halbseitig gesperrt. Der Verkehr wird mittels Ampel geregelt.

Danach kommt es laut Stadt vom 1. bis 12. August zu einer Vollsperrung auf Höhe der Hausnummer 28 (Bereich zwischen Herderstraße und Feldstraße), weil das Haus an den bestehenden Schmutzwasserkanal angeschlossen wird und dafür ein vier Meter tiefer Schacht gegraben werden muss. Autofahrern wird geraten, während dieser Zeit die Baustelle großräumig über die Umgehungsstraße zu umfahren. Für den Busverkehr werden am Abzweig Tagewerbener Straße, am Heuweg und an der Markwerbener Straße Ampeln errichtet. Um ein Rangieren der Busse zu ermöglichen, gilt im Heuweg ein halbseitiges Parkverbot.

Schließlich wird die Merseburger Straße vom 15. bis 25. August zwischen Schillerstraße und Schlachthofstraße, einschließlich Kreuzung, voll gesperrt. Die Sperrungen sind laut Stadt notwendig, weil die Abwasseranstalt die Abdeckungen der Abwasserschächte sowie die eisernen Schachtröhren im Boden erneuern muss. Die Erneuerung sei dringend geboten, da sonst der gesamte Schacht beschädigt werden könnte, heißt es. Zudem stellten die maroden Schachtabdeckungen auch eine Gefahrenquelle für passierende Autos dar. Darüber hinaus tauschen die Stadtwerke beschädigte Trinkwasserkappen aus.