Wegen eines Notfalls musste die A38 zwischen Leipzig-Süd und Lützen im Burgenlandkreis am Mittwoch zeitweise komplett gesperrt werden. Was sich genau abgespielt hat.

Lützen/MZ - Wegen eines medizinischen Notfalls musste die A38 zwischen den Anschlussstellen Leipzig-Südwest und Lützen am frühen Mittwochnachmittag kurzzeitig in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden. Laut Autobahnpolizei in Weißenfels war dies wegen der großen Zahl von Rettungskräften notwendig. Den Angaben zufolge hatte zuvor ein Autofahrer seinen Wagen wegen gesundheitlicher Probleme einer Insassin auf dem Standstreifen in Fahrtrichtung Göttingen angehalten und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Frau sei schließlich mit einem Rettungswagen ins Weißenfelser Asklepios-Krankenhaus gebracht worden. Neben Rettungskräften waren auch zehn Mitglieder von Feuerwehren aus Markranstädt und ein Rettungshubschrauber vor Ort.