Mann wird die Geldbörse mit mehreren hundert Euro Bargeld gestohlen

Was sich noch in dem Behältnis befunden hat.

Weißenfels/MZ - Einem Mann, der am Dienstagabend in verschiedenen Geschäften in der Merseburger Straße in Weißenfels eingekauft hatte, ist die Geldbörse gestohlen worden. Nach Angaben aus dem Polizeirevier Burgenlandkreis hatten sich in der Börse mehrere hundert Euro Bargeld, persönliche Dokumente und seine EC-Karte befunden. Die Ermittlungen laufen.