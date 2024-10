Weißenfels/MZ - In Weißenfels ist Polizeibeamten bei einer Verkehrskontrolle ein Schwarzfahrer ins Netz gegangen. Zudem stand der Mann, als er hinterm Steuer saß, unter Drogeneinfluss. Wie das Polizeirevier Burgenlandkreis am Donnerstag mitteilte, war das Auto des Mannes den Beamten am späten Mittwochabend in der Tagewerbener Straße aufgefallen, weil es lediglich mit Tagfahrlicht unterwegs war. Nachdem sie den Wagen gestoppt hatten, stellte sich heraus, dass der 32-jährige Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis besitzt. Darüber hinaus sei der Drogenschnelltest bei ihm positiv ausgefallen. Der Mann musste eine Blutprobe im Krankenhaus abgeben. Zudem wurden Ermittlungen gegen ihn eingeleitet.