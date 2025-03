Lützen - Der Parkplatz am neuen Museum „Lützen 1632“ ist zu klein. Darauf machte Museumsleiterin Manuela Dietz in der jüngsten Sitzung des Bau- und Vergabeausschusses des Stadtrats aufmerksam. Mit rund 60 Besuchern an Wochentagen und dreistelligen Besucherzahlen am Wochenende werde das Museum sehr gut angenommen, sagte sie.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.