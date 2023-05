Weißenfels/MZ - Vor dem Asklepios-Krankenhaus in der Naumburger Straße in Weißenfels findet am Sonntag, 28. Mai, eine Kundgebung statt, bei der die Wiedereröffnung der Entbindungsstation gefordert wird. Laut dem Stadtverband der Linkspartei, der zu der Demo aufgerufen hat, war die Station Ende 2017 geschlossen worden. Trotz Zusage der Krankenhausleitung, sich um eine Wiedereröffnung zu bemühen, sei seitdem nichts passiert, so die Linke. Die Kundgebung findet von 11 bis 12.30 Uhr statt. Dabei werde auch Linken-Gesundheitsexpertin Nicole Anger aus dem Landtag präsent sein. Weil unlängst die entsprechende Abteilung im SRH-Klinikum Zeitz geschlossen worden war (die MZ berichtete) gibt es mit der im Naumburger SRH-Klinikum nur noch eine Entbindungsstation im Burgenlandkreis.