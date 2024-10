Weißenfels/MZ. - Wenn das Linken-Urgestein Gregor Gysi erzählt, dann wollen das immer noch viele Leute hören. So jedenfalls am Dienstagabend im Weißenfelser Kulturhaus. Wenngleich nicht ausverkauft, so war der Saal gut gefüllt, als Gysi gemeinsam mit dem Journalisten Hans-Dieter Schütt, in den 1980er-Jahren Chefredakteur des FDJ-Zentralorgans „Junge Welt“, auf der Bühne Platz nahm. Unter dem Motto „Auf ein Wort, Herr Gysi!“ erklärte der Politprofi – wie gewohnt redegewandt und pointiert – die komplizierte Welt aus seiner Sicht. Dabei reichten die Themen von Krieg und Frieden über die kritische Rückschau auf Corona-Maßnahmen bis hin zum Genderwahn. „Gendern versaut die Sprache und ist eine Überreaktion“, meinte etwa der 76-jährige provokant. „Wir müssen zurück zum Völkerrecht, Waffenstillstand und Friedensverhandlungen“, so der Beitrag des Bundestagsabgeordneten in der Diskussion um den Krieg in der Ukraine.

