Leseklub, Kinderparlament: Diese neuen Angebote plant der Hort in Hohenmölsen

Hohenmölsen/MZ - Internetempfang hat Sandy Förster derzeit in ihrem Büro und mit etwas Glück auch noch im Nebenraum. „Dann hört das Signal aber auf“, sagt die Leiterin des Horts in der Hohenmölsener Grundschule. Immerhin: Die Zeiten ohne - oder schlechten - Internetempfang sollen bald der Vergangenheit angehören: In den Sommerferien soll die Grundschule in der Nordstraße baulich und technisch für einen flächendeckenden WLAN-Empfang fit gemacht werden.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sparabo MZ+ MZ+ 6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99€ Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<