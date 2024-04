Leißling - Wenn an der Saale in Leißling die Klampfen erklingen und aus vielen Kehlen stimmungsvolle Frühlingslieder erschallen, dann ist es wieder so weit: Im Waldbad steigt das traditionelle Sängerfest des Leißlinger Männerchors 1846. Auch in diesem Jahr soll das beliebte Fest wieder am 1. Mai stattfinden – und bei den 18 Chormitgliedern laufen derzeit die Vorbereitungen dafür auf Hochtouren.

„Das Sängerfest ist stets der Saisonauftakt im Waldbad“, so Vereinsvorsitzender Torsten Naumann. „Tische und Bänke müssen also zunächst aus dem Winterquartier geräumt werden. Auch die so genannte große Sommerlaube mit ihren 200 Sitzplätzen muss gereinigt und das Außengelände gefegt werden.“

Zehn neue Mitglieder auf einen Streich

Für stimmungsvolle Atmosphäre sorgen dann Lampions, Lichter- und Wimpelketten, die auf dem Gelände aufgehängt werden. Für Naumann und zwei weitere Mitglieder, Friedrich Helm und Frank Neubert, wird es in diesem Jahr ein ganz besondere Veranstaltung. Denn sie feiern zugleich ihre 50-jährige Mitgliedschaft in dem Verein. „Als wir 1974 dem Verein beitraten, haben wir den Chor als insgesamt zehnköpfige Freundesgruppe auf einen Schlag verjüngt“, erinnert sich Naumann. Wie es dazu kam? „Wir haben uns damals alle von der Schule gekannt und waren auch zusammen beim Eierbetteln aktiv. Damals wurde bei all diesen Veranstaltungen viel gesungen. So entstand die Liebe zum Gesang und das Interesse am Chor.“

Eine Leidenschaft, die die Schulfreunde bis heute verbindet. Höhepunkte in der gemeinsamen Chor-Zeit waren die Besuche im Bundestag und Bundeskanzleramt in Bonn 1991 und in Berlin 2016 sowie ein Auftritt während eines Besuchs im Magdeburger Landtag. Aber auch Herausforderungen wurden gemeinsam gestemmt. Zum Beispiel, als man 2013 wegen Platzbedarfs in der Leißlinger Grundschule die Proben in die Räume des ehemaligen Jugendclubs in Leißling verlegen musste und alles in Eigenarbeit sanierte.

Eigene Version von „Dorfrocker“-Hit

Inzwischen ist von den ehemaligen zehn Schulfreunden ein Teil verstorben, andere aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr aktiv oder aus der Region weggezogen. „Wir drei sind sozusagen der harte Kern im Chor, der noch übrig ist“, lacht Naumann.

Und zusammen mit den übrigen 15 Chormännern wollen sie auch in diesem Jahr wieder ein gelungenes Sängerfest auf die Beine stellen. Los geht es bereits am Dienstag, 30. April, wenn ab 17 Uhr im Waldbad Leißling die Fischerhütte mit Speisen und Getränken öffnet und ein Kinderprogramm startet. Ab 20 Uhr gibt es dann einen Fackelumzug mit Musik der Original Leißlinger Blasmusikanten und ab 21 Uhr klingt der Abend am Lagerfeuer aus. Am 1. Mai werden zusammen mit dem Leißlinger Männerchor insgesamt acht Chöre beim Sängerfest auftreten. Neben altbekannten beliebten Frühlingsliedern wollen die Leißlinger Sänger diesmal das Publikum mit einer neu einstudierten vierstimmigen Version des „Dorfrocker“-Hits „Ich glaub mein Glas hat ein Loch“ begeistern.

„Vielleicht bekommt der ein oder andere danach Lust, bei uns mitzuwirken“, so der Vorsitzende. „Nachwuchs ist uns herzlich willkommen.“ Damit es auch künftig mit dem Leißlinger Männerchor, der in zwei Jahren sein 180. Jubiläum feiert, weitergeht. „Das unser innigster Wunsch“, so Naumann.