Leichnam obduziert, Polizisten freigestellt: Wie die Ermittlungen zum Tod des 36-Jährigen aus Weißenfels laufen

Hier, an der Johannes-R.-Becher-Straße im Weißenfelser Westen, ist ein mutmaßlicher Einbrecher bei Auseinandersetzungen mit der Polizei erst ohnmächtig geworden und dann später im Krankenhaus verstorben.

Weissenfels/MZ - Im Zuge der aktuell laufenden Ermittlungen zum Tod eines 36-jährigen mutmaßlichen Einbrechers, der nach einem Polizeieinsatz am Samstag im Weißenfelser Westen am Montag im Krankenhaus verstarb, wurde nun am Mittwoch der Leichnam des Mannes obduziert. Darüber informierte die Staatsanwaltschaft Halle auf MZ-Nachfrage. Doch auch nach der Obduktion sind die wesentlichen Fragen noch ungeklärt: Woran der 36-Jährige gestorben ist und ob er während der Festnahme unter Drogeneinfluss stand, müssen Folgeuntersuchungen klären, sagt Dennis Cernota, Sprecher der Staatsanwaltschaft.