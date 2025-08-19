Am Dienstagmittag hat zwischen den Weißenfelser Ortsteilen Burgwerben und Kriechau ein Feldbrand gewütet. Wie groß die betroffene Fläche war und was beschädigt worden ist.

Weißenfels/MZ - Wegen eines Feldbrandes, bei dem am Dienstagmittag laut Polizei rund 2.500 Quadratmeter Grasfläche betroffen waren, musste die Landstraße zwischen den Weißenfelser Ortsteilen Burgwerben und Kriechau für etwa eine Stunde gesperrt werden. Wie es weiter aus dem Revier Burgenlandkreis hieß, wurde bei dem Feuer auch ein Pferdeanhänger beschädigt. Die Brandursache war zunächst unklar. Die Ermittlungen der Polizei dazu laufen.