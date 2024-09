Kreischefs kritisieren bei einem Treffen im Burgenlandkreis die Pläne des Bildungsministeriums. Die Umsetzung könnte die Grundschulen in Leißling und Langendorf gefährden.

Landrat Götz Ulrich will Bildung ohne Lehrer stärken

Schulen im Burgenlandkreis in Gefahr

Sollten die Mindestschülerzahlen in Sachsen-Anhalt reduziert werden, bestünde Gefahr für Grundschulstandorte wie in Leißling.

Weissenfels/MZ. - Landrat Götz Ulrich (CDU) sucht neue Wege, um dem Lehrermangel zu begegnen. Zwar bemüht sich das Bildungsministerium mit der Kampagne „Weltenretter“ um mehr Lehrkräfte in Sachsen-Anhalt, ob Seiteneinsteiger oder angehende Lehramtsstudenten. Bis Letztere an den Schulen lehren, vergehen aber einige Jahre. „In der Übergangszeit, bis genügend Lehrer da sind, wollen wir die außerschulischen Angebote im Burgenlandkreis stärken“, so Ulrich.