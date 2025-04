Gedenkveranstaltung auf den Badanlagen - Welche Botschaften es dort gibt und was im Foyer des Rathauses zu sehen ist.

Kriegsende: So erinnert Weißenfels an die Befreiung vor 80 Jahren

Zweiter Weltkrieg in Weißenfels

Kränze zum Gedenken an die Opfer der Befreiung von Weißenfels vor 80 Jahren

Weißenfels/MZ. - Als die Uhr auf dem Weißenfelser Schloss die elfte Stunde schlägt, spielt das Alliance Brass Quintet am Sonntag an der Saale die amerikanische und die deutsche Nationalhymne. Es ist der emotionale Schlusspunkt einer bewegenden Gedenkveranstaltung anlässlich des 80. Jahrestages des Endes des Zweiten Weltkrieges in Weißenfels.