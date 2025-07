Im ersten Halbjahr gab es bereits mehr Vegetationsfeuer im Burgenlandkreis als im gesamten Jahr 2021. Wie Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie die Landkreise besser zusammenarbeiten wollen und was sie fordern.

Erst am Sonntag brannte auf rund zwölf Hektar ein Feld sowie eine angrenzende Kippe zwischen Großkorbetha und Bäumchen.

Weissenfels/MZ. - Es sind bedenklich stimmende Zahlen. Wie die Kreisverwaltung auf MZ-Anfrage mitteilt, gab es in diesem Jahr bereits mehr Wald- und Feldbrände als im gesamten Jahr 2021 (siehe Grafik). Und die Liste mit Stand vom 3. Juli ist noch nicht einmal vollständig. An diesem Tag kam abends noch ein Feldbrand bei Wuschlaub hinzu, wie Torsten Schubert von der Freiwilligen Feuerwehr Lützen mitteilt. Erst am Sonntag hat wiederum ein Feld zwischen Großkorbetha und Bäumchen gebrannt.