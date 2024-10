Lehrer Dirk Marstalerz (links), die Achtklässler und Projektleiter Tim Heidler (rechts) sind stolz auf ihr Graffiti an der Garage am Sportplatz in Weißenfels West.

Weißenfels/MZ. - Immer wieder hat es dieser Tage an den Vormittagen in Weißenfels West in der Karl-Hoyer-Straße munter geklackert. Das Geräusch stammte von den kleinen Metallkugeln in den Farbsprühdosen von Jungen und Mädchen der Förderschule Weißenfels-Hohenmölsen. Sie mussten die Dosen regelmäßig schütteln, damit sich die Graffiti-Farbe darin durch die Kugeln schön verteilt. Erst dann konnten sie sprühen.