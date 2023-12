Der Sport- und Freizeitbetrieb will im nächsten Jahr ein Konzept zur Bewirtschaftung der Stellflächen vorlegen.

Kostet Parkplatz an der Weißenfelser Stadthalle bald Gebühr?

Der Parkplatz an der Stadthalle soll künftig bewirtschaftet werden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Weißenfels/MZ. - Wer künftig auf dem Platz an der Weißenfelser Stadthalle parken will, muss womöglich eine Gebühr zahlen. Der Sport- und Freizeitbetrieb will bis spätestens Ende 2024 ein Konzept zur Bewirtschaftung des Platzes erarbeiten. Das hat Betriebsleiter Serge Musengeshi bestätigt. Derzeit wird der Platz kostenfrei unter anderem von Dauerparkern genutzt. Nur bei Spielen des Syntainics MBC wird eine Gebühr erhoben. „Es handelt sich hier nicht um einen öffentlichen Parkplatz, sondern um eine kommunale Fläche des Sportbetriebes“, stellt Musengeshi klar und verweist darauf, dass der Betrieb auch Aufwendungen unter anderem für die Pflege der Grünflächen und die Beleuchtung des Platzes habe.