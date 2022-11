Kopfsteinpflaster adé, her mit neuen Brücken im Burgenlandkreis

Rund 6,4 Millionen Euro sollen 2023 in die Sanierung von Kreisstraßen fließen. Die MZ hat die Projekte im östlichen Burgenlandkreis zusammengefasst.

Dieses Kopfsteinpflaster der Langendorfer Straße in Weißenfels auf Höhe des Polizeireviers soll bald der Vergangenheit angehören.

Weissenfels/Zeitz/MZ - Bei all den negativen Nachrichten bezüglich der Kostensteigerungen bei Gas und weiteren Dingen, die dazu geführt haben, dass der Burgenlandkreis einen Nachtragshaushalt aufstellen musste, gibt es auch etwas Positives zu vermelden. „Das Land hat 5,1 Millionen Euro für die Investitionen in Kreisstraßen zur Verfügung gestellt“, teilte die Innendezernentin Kirsten Wilke, der unter anderem die Finanzverwaltung unterstellt ist, kürzlich mit. Ein Großteil von diesem Geld sowie Mittel aus der Kreiskasse und einem Hochwasserförderprogramm, insgesamt rund 6,4 Millionen Euro, sollen im kommenden Jahr in 15 Straßenbauvorhaben im Kreis investiert werden. Die MZ hat zusammengefasst, für welche größeren Maßnahmen das Geld im östlichen Burgenlandkreis fließen soll.