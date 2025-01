Weißenfels/MZ - Eine verletzte Autofahrerin und ein verletzter Beifahrer sind die Bilanz eines Auffahrunfalls, der sich in Markröhlitz bei Weißenfels im Burgenlandkreis ereignet hat. Zudem wurde der Wagen der beiden schwer beschädigt und musste abgeschleppt werden, teilte die Polizei am Montag mit. Die 28-Jährige sei in ein Krankenhaus gebracht, ihr Beifahrer ambulant versorgt worden. Wie es hieß, wollte die Frau mit ihrem Wagen am Sonntagnachmittag von der Hauptstraße in eine Nebenstraße abbiegen. Der unmittelbar hinter ihr fahrende Pkw fuhr aus bisher unbekannten Gründen auf. Dessen 21-jähriger Fahrer blieb unverletzt. Die Polizei hat Ermittlungen zum genauen Unfallhergang eingeleitet.