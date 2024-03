Ein 19-Jähriger soll in einem Weißenfelser Norma-Markt im Gesicht verletzt und beraubt worden sein. Der Beschuldigte ist vor Gericht kein Unbekannter – und muss nun lange in Haft.

Prozess am Amtsgericht Weißenfels

Im Norma in der Weißenfelser Innenstadt spielte sich die Tat ab.

Weissenfels/MZ. - Für die Freundin im Publikum gibt es einen Handkuss – in Handschellen – für das Opfer nur Schweigen und keine Entschuldigung. „Es sieht doch eh scheiße für mich aus“, kommentiert der 24 Jahre alte Angeklagte aus Weißenfels. „Das ist eine realistische Einschätzung“, antwortet der Richter an diesem Morgen in Saal 18 des Weißenfelser Amtsgerichts. Wegen Körperverletzung und räuberischen Diebstahls muss sich der Angeklagte vor dem Schöffengericht verantworten.