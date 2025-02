Weißenfels - Wenn sich die Mitarbeitenden in der Kita „Kleine Riesen“ in Burgwerben derzeit beraten, dann müssen sie das auf kleinen Kinderstühlen in einem der Gruppenräume tun. In dem flachen Zweckbau aus DDR-Tagen fehlt es an einem Pausenraum für das Personal sowie an einem eigenen Büro für die Leiterin, etwa für vertrauliche Elterngespräche. Das liebevoll gestaltete Schild im Vorgarten und auch der hübsche Spielplatz können nicht darüber hinwegtäuschen, dass das Gebäude längst nicht mehr alle Anforderungen an eine moderne Kindertagesstätte erfüllt.

