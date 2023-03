Havarie in Lützen Kein Trinkwasser: Warum Großgörschen und Starsiedel am Freitag auf dem Trockenen saßen

In den Lützener Ortsteilen Großgörschen und Starsiedel gab es am Freitagnachmittag kein Trinkwasser, weil eine Hauptwasserleitung beschädigt wurde. Was dahintersteckt.