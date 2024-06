Insgesamt 150 Werke aus elf Schulen haben an der 2. Kinder- und Jugendtriennale des Burgenlandkreises in der Weißenfelser Brand-Sanierung teilgenommen. Die besten Kreationen wurden am Samstag ausgezeichnet.

Weißenfels - Großer Besucherandrang herrschte am Sonntag in der Weißenfelser Kunstausstellung Brand-Sanierung in der Neustadt. Dort wurden an diesem Tag die besten der insgesamt 150 Werke, die dort im Rahmen der 2. Kinder- und Jugendtriennale ausgestellt sind, bei einer Matinée ausgezeichnet. Dabei wurden insgesamt 25 Einzelpreisträger, ein Teampreis und ein Gruppenpreis gekürt.